14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве возобновились работы по строительству 60 различных объектов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Работы возобновились с 12 мая, строителям предстоит нагнать «упущенные» из-за режима самоизоляции дни, чтобы уложиться в сроки строительства. В общей сложности на стройплощадки вышли порядка 85 тысяч человек



Строительство возобновлено согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая. При этом, на работу вышли только те сотрудники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам. Все, кто может работать удаленно, по-прежнему остаются дома. Кроме того, на стройплощадках соблюдаются все меры безопасности и санитарные требования, необходимые для предотвращения распространения коронавируса.