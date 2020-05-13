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Город (Москва и область)
14.05.2020, 09:47
В Москве закрыли первое предприятие за нарушение мер по борьбе с коронавирусом
14 мая. Mossovetinfo.ru – Московский завод тепловой автоматики был опечатан за несоблюдение санитарных норм и невыполнение противоэпидемиологических мероприятий, сообщает пресс-служба московского у...
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Город (Москва и область)
14.05.2020, 09:10
В Москве возобновлено строительство 460 объектов
14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве возобновились работы по строительству 60 различных объектов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Работы возобновились с 12 мая, строителям предстоит ...
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Город (Москва и область)
13.05.2020, 23:25
47 тыс. нарушений режима самоизоляции зафиксировано в Москве
13 мая, Mossovetinfo.ru - В Москве с начала распространения COVID-19 было зафиксировано почти 47 тыс. нарушений режима самоизоляции, за последние сутки - 1 тыс. 79 нарушений. Об этом в среду сообщили ...