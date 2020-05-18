18 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора провело 15 мая 74 проверки различных московских предприятий по соблюдению профилактических мер для предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.



В 52 случаях были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, установленных правительством Москвы. По всем фактам нарушения возбуждены административные дела.



По фактам грубых нарушений были вынесены постановления о временном запрете деятельности четырех объектов торговли и незаконно функционировавшего склада. Кроме того, за различные нарушения решением суда на 10 суток приостановлена деятельность одного из городских хозяйственных магазинов.



Среди выявленных грубых нарушений – отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, отсутствие запаса дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для работников, несоблюдение требований по уборке помещений, а также необеспечение измерения температуры у сотрудников перед началом и во время работы.



В Москве с 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. При этом, работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.