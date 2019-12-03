Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     03.12.2019 09:47

В Москве вручили награды участникам проекта «Московское долголетие»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московское долголетие  премия  Человек года 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Торжественная церемония вручения премии «Человек» года в рамках проекта «Московское долголетие» прошла в Московском государственном академическом театре «Русская песня», сообщается на портале mos.ru.

Участники проекта подвели итоги года и наградили самых активных участников, а также преподавателей и партнеров, которые внесли наибольший вклад в развитие проекта.

Премия вручалась в 11 номинациях, в том числе «Рекордсмен года», «Верность проекту», «Поставщик года», «Премьера года», «Прорыв года», «Инновация года» и другие.

Всего в оргкомитет было подано около 300 заявок, из которых было отобрано по 5 претендентов в каждой номинации. Победителей премии определяли москвичи в ходе открытого онлайн-голосования на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы с 25 по 29 ноября.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московское долголетие  премия  Человек года 

Возврат к списку

Лента новостей

09:53 Происшествия В Солнцеве установлен карантин по бешенству животных до 30 января 2020 года

09:47 Город (Москва и область) В Москве вручили награды участникам проекта «Московское долголетие»

09:17 Происшествия Названы самые угоняемые автомобили в Москве в 2019 году

09:01 Город (Москва и область) Пять отделов ЗАГС будут работать в Москве 02.02.2020

08:50 Власть Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского ПО

Актуальные материалы

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

14:33 Общество Собянин напомнил, что в центре «Моя карьера» помогут найти работу

09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru