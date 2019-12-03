3 декабря. Mossovetinfo.ru – Торжественная церемония вручения премии «Человек» года в рамках проекта «Московское долголетие» прошла в Московском государственном академическом театре «Русская песня», сообщается на портале mos.ru.
Участники проекта подвели итоги года и наградили самых активных участников, а также преподавателей и партнеров, которые внесли наибольший вклад в развитие проекта.
Премия вручалась в 11 номинациях, в том числе «Рекордсмен года», «Верность проекту», «Поставщик года», «Премьера года», «Прорыв года», «Инновация года» и другие.
Всего в оргкомитет было подано около 300 заявок, из которых было отобрано по 5 претендентов в каждой номинации. Победителей премии определяли москвичи в ходе открытого онлайн-голосования на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы с 25 по 29 ноября.
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