22 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи определили первые городских 50 поликлиник, в которых будет проведен капитальный ремонт, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Ранее сообщалось, что за три года в Москве будет проведен капитальный ремонт 135 зданий поликлиник. Первые 50 поликлиник будут отремонтированы в 2020 году.



Первые 50 поликлиник будут отремонтированы в тех районах, где программу поддержали более 75% участников голосования. Всего в голосовании приняли участие более 212 тысяч человек, проект поддержали более 70% участников. При этом, ни в одном районе уровень поддержки не оказался ниже 58%.



Ремонт поликлиник будет проходить с учетом нового стандарта московских поликлиник, который был разработан после тщательных и всесторонних исследований. При его разработке учитывались как мнения москвичей, так и мнения врачей.



Новый стандарт подразумевает, что в каждом филиале будут работать врачи 8 специальностей (терапевты — врачи общей практики, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги), а в каждом головном здании будут дополнительно будут работать врачи еще пяти специальностей (гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты).



Также новый стандарт московских поликлиник подразумевает техническое переоснащение поликлиник. Все филиалы будут оснащены маммографами, рентген-аппаратаими, аппаратами УЗИ, а также оборудованием функциональной диагностики. В головных зданиях помимо этого появятся аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), аппараты УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля состояния больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется, что к 2021 году в московских поликлиниках аналоговые аппараты полностью будут заменены на цифровые.



Помимо переоснащения поликлиник, в рамках нового стандарта планируется также развивать цифровизацию сферы медицинской помощи. Уже сейчас москвичи могут удаленно прикрепиться к поликлинике, записаться на прием к врачу, а медицинские карты переведены в электронный вид. В дальнейшем это направление также будет развиваться.



Ракова также рассказала, что на время закрытия поликлиник на ремонт, москвичи смогут получить амбулаторную помощь по другим адресам. Информировать население о сроках закрытия зданий поликлиник, а также о том, где можно будет получить медицинскую помощь во время ремонта зданий, будут сотрудники МФЦ «Мои документы» с помощью поквартирных обходов. Это обходы уже начали проводиться с 20 ноября.