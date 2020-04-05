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Город (Москва и область)     05.04.2020 16:10

В Москве выдано более 21 тысячи постановлений о карантине - Роспотребнадзор

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  карантин 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора выдало более 21 тысячи постановлений об изоляции в связи с коронавирусом, сообщается на официальном сайте ведомства.

Постановления выданы гражданам, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, контактировавшим с ними лицами, а также гражданам, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.

Также в Москве установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  карантин 

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