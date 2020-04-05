5 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора выдало более 21 тысячи постановлений об изоляции в связи с коронавирусом, сообщается на официальном сайте ведомства.
Постановления выданы гражданам, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, контактировавшим с ними лицами, а также гражданам, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.
Также в Москве установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел.
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