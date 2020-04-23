23 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве отмечается рост госпитализаций людей с подозрением на заражение коронавирусом в стационары, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Если на прошлой неделе наблюдалась стабилизация уровня госпитализаций, которая держалась на уровне 1300 госпитализаций в сутки, то в начале этой недели число госпитализаций выросло до 1400 в сутки. К среде количество госпитализаций выросло до 1800, а за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали уже 1900 человек.
В Москве на 23 апреля зафиксировано 33 910 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.
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