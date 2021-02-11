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Город (Москва и область)     11.02.2021 09:13

Еще два коронавирусных стационара в Москве вернутся к обычной работе

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Теги:  коронавирус  COVID-19  коечный фонд 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве выводят из работы еще 4,7 тысячи коек для коронавирусных пациентов, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Такое решение принято в связи с положительной динамикой в эпидемиологической обстановке, которая наблюдается в последнее время.

К плановой работе возвращаются Филатовская больница и больница № 52, в которых расположены 2 тысячи коек для больных с коронавирусом. Еще 2,7 тысячи коек выводится из работы в резервных госпиталях.

Прием пациентов останавливают три корпуса резервного госпиталя в Сокольниках, в резервных госпиталях в Крылатском, в АТЦ «Москва» и в Коммунарке количество коек для коронавирусных пациентов будет сокращено.

Для лечения больных с коронавирусом в Москве останется 9 тысяч коек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  коечный фонд 

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