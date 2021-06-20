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Город (Москва и область)     20.06.2021 12:05

В Москве выявлено 8305 новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

20 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено 8305 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Это немногим больше рекорда (8203) прошлого года, но меньше данных последних двух дней, когда было выявлено более 9000 новых случаев.

В городе выздоровели ещё 2 945 пациентов. За сутки госпитализирован 1 581 человек, скончался 81 пациент. На ИВЛ находится 618 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 июня действие ограничений, введенных из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Кроме того, в Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек.



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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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