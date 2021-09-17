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Город (Москва и область)     17.09.2021 11:25

В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки с 8 августа

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлен максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом с 8 августа, сообщает оперативный штаб.

За сутки в Москвы было выявлено 2 537 случаев заражения коронавирусом. 8 августа сообщалось, что за сутки в Москве коронавирусом заболел 2 761 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 1 359 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 42 человека.

В целом по России за сутки выявлено 19 905 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 16 619 человек, скончался 791 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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