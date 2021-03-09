В Москве выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с 23 сентября

9 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки выявлено 1066 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это минимальное число случаев заражения с 23 сентября, когда за сутки было выявлено 1 050 случаев заболевания.



Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились 1 027 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 49 человек.



В целом по России за сутки выявлено 9 445 случаев заражения коронавирусом. 9 931 человек выздоровел, 336 человек скончались. В последний раз менее 10 тысяч случаев заражения в России было выявлено 2 октября, когда за сутки коронавирусом заразились 9 859 человек.