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Город (Москва и область)     09.03.2021 11:29

В Москве выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с 23 сентября

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

9 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки выявлено 1066 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это минимальное число случаев заражения с 23 сентября, когда за сутки было выявлено 1 050 случаев заболевания.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились 1 027 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 49 человек.

В целом по России за сутки выявлено 9 445 случаев заражения коронавирусом. 9 931 человек выздоровел, 336 человек скончались. В последний раз менее 10 тысяч случаев заражения в России было выявлено 2 октября, когда за сутки коронавирусом заразились 9 859 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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