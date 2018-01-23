В Москве за два года введут в эксплуатацию более 42 км выделенных полос

23 января. Mossovetinfo.ru – Более 42 километров выделенных полос введут в Москве в ближайшие два года. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Это позволит 198 маршрутам наземного транспорта поехать быстрее и сократить интервалы движения транспорта. После их запуска в столице будут функционировать более 329 километров выделенных полос.



На данный момент в Москве введено в эксплуатацию 43 выделенные полосы. Их общая протяженность составляет 287,01 км. Только за 2017 год было запущено 37,8 км выделенных полос.

