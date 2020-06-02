2 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 286 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. За сутки от коронавируса в столице вылечились 6 030 человек.



Всего в столице зафиксировано 185 374 случая. На данный момент в столице заражен 94 481 человек. Выздоровели 88 269 человек, умерли – 2 624 человека.



В России выявлен 423 741 случай во всех регионах.