1 мая. Mossovetinfo.ru – 3561 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 57 300 случаев заболевания. Вылечились 5766 человек. Умерло 648 человек.



В России зафиксировано 114 431 случай заражения коронавирусом.