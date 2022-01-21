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Город (Москва и область)     21.01.2022 12:29

В Москве за сутки выявлено 15 987 новых заболевших коронавирусной инфекцией

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Теги:  Москва  коронавирус 

21 января, Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 15 987 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Эхо Москвы.

Побит антирекорд минувшего дня — 11 557 новых заболевших.

Ранее Собянин продлил до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. 

На фото ИА Моссовет, - тестирование на коронавирус в вестибюле московского метро


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Теги: 
Москва  коронавирус 

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