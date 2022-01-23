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Город (Москва и область)     23.01.2022 13:53

В Москве за сутки выявлено 17 тыс. 528 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  Москва  коронавирус 

23 января, Mossovetinfo.ru - Число выявленных случаев заражения второй день подряд обновляет рекорды. В Москве за сутки выявлено 17 тыс. 528 новых случаев заражения коронавирусом, в России — 63 205, сообщает портал стопкоронавирус.рф

Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лидерами максимального суточного прироста зараженных.

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Карта места

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Теги: 
Москва  коронавирус 

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