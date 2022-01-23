В Москве за сутки выявлено 17 тыс. 528 новых случаев заражения коронавирусом

23 января, Mossovetinfo.ru - Число выявленных случаев заражения второй день подряд обновляет рекорды. В Москве за сутки выявлено 17 тыс. 528 новых случаев заражения коронавирусом, в России — 63 205, сообщает портал стопкоронавирус.рф



Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лидерами максимального суточного прироста зараженных.