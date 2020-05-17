В Москве за сутки зафиксировано 3855 случаев заражения коронавирусом

17 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 3855 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в своем telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.



Всего в столице выявлено 142 824 случаев заболевания. Вылечились 27 490 человек, умерли – 1503 человека.

