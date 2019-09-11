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Город (Москва и область)     11.09.2019 15:27

В Москве зафиксирована самая высокая температура для 11 сентября за 70 лет

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Теги:  погода  температура  рекорды. 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве с 1948 года, сообщает центр погоды «Фобос».

На метеостанции на ВДНХ сегодня зафиксирована температура в +26,3°. С 1948 года температура воздуха в Москве 11 сентября поднималась выше 25 градусов тепла всего три раза.

Абсолютный рекорд для 11 сентября был зафиксирован в 1909 году, когда воздух в Москве прогрелся до +27,8°.


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Теги: 
погода  температура  рекорды. 

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