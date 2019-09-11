11 сентября. Mossovetinfo.ru – Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве с 1948 года, сообщает центр погоды «Фобос».
На метеостанции на ВДНХ сегодня зафиксирована температура в +26,3°. С 1948 года температура воздуха в Москве 11 сентября поднималась выше 25 градусов тепла всего три раза.
Абсолютный рекорд для 11 сентября был зафиксирован в 1909 году, когда воздух в Москве прогрелся до +27,8°.
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