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Город (Москва и область)     20.03.2020 17:18

В Москве зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

20 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в столице выросло до 131 человека. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Всего в России зафиксировано 253 случая заболевания коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией.


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Теги: 
коронавирус 

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