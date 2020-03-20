20 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.



Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в столице выросло до 131 человека. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.



Всего в России зафиксировано 253 случая заболевания коронавирусом.



Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией.