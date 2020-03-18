18 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксированы 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом. Таким образом, число заболевших в столице увеличились до 86.
Ранее сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 147 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией.
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