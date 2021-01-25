В Москве зафиксировано минимальное число случаев COVID-19 с 29 сентября

25 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 2 382 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это минимальное число выявленных за сутки случаев заражения с 29 сентября, когда за сутки было выявлено 2 308 случаев заражения.



Кроме того, за сутки в Москве от коронавируса вылечились 5 274 человека из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 61 человек.

