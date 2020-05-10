10 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 5551 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 109 740 случаев заболевания. Вылечились 13 790 человек. Умерло 1068 человек.



В России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусом.