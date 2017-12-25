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Город     25.12.2017 17:27

В Москве зафиксированы пробки в 10 баллов

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Теги:  пробки 

25 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве в понедельник, 25 декабря, зафиксированы пробки в 10 баллов.

По данным интерактивной карты на портале «Яндекс.Пробки», пробки в 10 баллов были зафиксированы в 17:00.

Садовое и Третье транспортное кольцо полностью встали. Трудно проехать по всем вылетным магистралям города.

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Карта места

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Теги: 
пробки 

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