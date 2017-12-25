В Москве зафиксированы пробки в 10 баллов

25 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве в понедельник, 25 декабря, зафиксированы пробки в 10 баллов.



По данным интерактивной карты на портале «Яндекс.Пробки», пробки в 10 баллов были зафиксированы в 17:00.



Садовое и Третье транспортное кольцо полностью встали. Трудно проехать по всем вылетным магистралям города.