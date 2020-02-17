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Город (Москва и область)     17.02.2020 14:46

В Москве заменят устаревшие шумозащитные экраны

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Теги:  шумозащитные экраны  замена 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Устаревшие шумозащитные экраны заменят на московских дорогах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Программа, которая стартовала в 2019 году, должна быть завершена в 2021 году. Заменять будут шумозащитные экраны, прослужившие более 15 лет – за это время экраны теряют шумооталкивающие и шумопоглащающие свойства.

В прошлом году уже было заменено 120 тысяч квадратных метро устаревших экранов. В 2020-2021 годах планируется заменить еще 250 «квадратов».


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Теги: 
шумозащитные экраны  замена 

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