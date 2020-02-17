17 февраля. Mossovetinfo.ru – Устаревшие шумозащитные экраны заменят на московских дорогах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Программа, которая стартовала в 2019 году, должна быть завершена в 2021 году. Заменять будут шумозащитные экраны, прослужившие более 15 лет – за это время экраны теряют шумооталкивающие и шумопоглащающие свойства.
В прошлом году уже было заменено 120 тысяч квадратных метро устаревших экранов. В 2020-2021 годах планируется заменить еще 250 «квадратов».
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