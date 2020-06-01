1 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве запретили продажу алкоголя в барах площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Торговля алкоголем запрещается как в барах площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, так и на прилегающих к ним территориях.



Ранее подобный запрет был введен на федеральном уровне. При этом, региональные власти наделены полномочиями вводить дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах.