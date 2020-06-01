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Город (Москва и область)     01.06.2020 19:47

В Москве запретили продавать алкоголь в маленьких кафе в жилых домах

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Теги:  продажа алкоголя  запрет  закон 

1 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве запретили продажу алкоголя в барах площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Торговля алкоголем запрещается как в барах площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, так и на прилегающих к ним территориях.

Ранее подобный запрет был введен на федеральном уровне. При этом, региональные власти наделены полномочиями вводить дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах.


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Теги: 
продажа алкоголя  запрет  закон 

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