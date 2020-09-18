18 сентября. Mossovetinfo.ru - Программу «народного каршеринга», которая позволит москвичам сдавать свои машины в краткосрочную аренду, планируют запустить в Москве в следующем году, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.



По словам Ликсутова в настоящее время разрабатывается программное обеспечение проекта. Будет создано приложение, в котором любой автовладелец сможет внести данные о том, до какого времени он готов сдать свою машину, на какой радиус допускаются поездки, в каком месте он хочет получить машину обратно. Если предложенные условия устроят кого-то из пользователей, они смогут арендовать машину.



Данный проект позволит москвичам не только не платить за парковку, но еще и заработать в тот период, когда машина им не нужна.