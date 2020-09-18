18 сентября. Mossovetinfo.ru - Программу «народного каршеринга», которая позволит москвичам сдавать свои машины в краткосрочную аренду, планируют запустить в Москве в следующем году, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова в настоящее время разрабатывается программное обеспечение проекта. Будет создано приложение, в котором любой автовладелец сможет внести данные о том, до какого времени он готов сдать свою машину, на какой радиус допускаются поездки, в каком месте он хочет получить машину обратно. Если предложенные условия устроят кого-то из пользователей, они смогут арендовать машину.
Данный проект позволит москвичам не только не платить за парковку, но еще и заработать в тот период, когда машина им не нужна.
15:16 В мире Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
15:06 Город (Москва и область) В Москве запустят «народный каршеринг»
14:37 В России Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре
13:12 Мнения В истории с Навальным слишком много абсурда - Песков
12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября
08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление
08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники
10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский
08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»
09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос