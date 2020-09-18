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Город (Москва и область)     18.09.2020 15:06

В Москве запустят «народный каршеринг»

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Теги:  каршеринг  аренда  автомобили 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Программу «народного каршеринга», которая позволит москвичам сдавать свои машины в краткосрочную аренду, планируют запустить в Москве в следующем году, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова в настоящее время разрабатывается программное обеспечение проекта. Будет создано приложение, в котором любой автовладелец сможет внести данные о том, до какого времени он готов сдать свою машину, на какой радиус допускаются поездки, в каком месте он хочет получить машину обратно. Если предложенные условия устроят кого-то из пользователей, они смогут арендовать машину.

Данный проект позволит москвичам не только не платить за парковку, но еще и заработать в тот период, когда машина им не нужна.


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Теги: 
каршеринг  аренда  автомобили 

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