В Москве заработала система грантовой поддержки театров

5 января. Mossovetinfo.ru – В столице начала действовать система грантовой поддержки театров. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



«В минувшем году ввели финансирование театров по системе грантов: меньше бумаг, больше творческой самостоятельности», - написал мэр Москвы.



Теперь бюджет городских театров будет формироваться из субсидий на выполнение государственного задания (16 процентов) и средств гранта на поддержку и развитие театрального искусства (84 процента).



При этом город продолжит выполнять свои обязательства по ремонту и строительству новых зданий. Собянин отматил, что в 2017 году было отремонтировано 11 зданий, включая Театр на Таганке.