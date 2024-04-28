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Город (Москва и область)     28.04.2024 09:28

В Москве заработали сервисы проверки графика отключения горячей воды

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Теги:  Москва  горячая вода  отключение  график  отопительный сезон  горячая линия 

28 апреля — Mossovetinfo.ru — Сервис проверки графика отключения горячей воды заработали на портале мэра Москвы, также с графиком отключений можно ознакомиться на сайте Московской объединённой энергетической компании.

В столице срок отключения горячей воды составляет до 10 дней.

Ежегодно сервисом пользуются около трех миллионов человек.

Кроме того, можно позвонить по телефонам единой справочной службы Правительства Москвы (+7 495 777-77-77), единого диспетчерского центра (+7 495 539-53-53) или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды (+7 495 539-25-25), - сообщают в горадминистрации.

Плановое отключение отопления в Москве, в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха, началось в субботу, 27 апреля. Также в городе, приступили к подготовке к новому отопительному сезону.

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Карта места

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Теги: 
Москва  горячая вода  отключение  график  отопительный сезон  горячая линия 

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