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Город (Москва и область)     20.09.2020 10:58

В Москве зарегистрировано 860 новых случаев COVID-19

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Теги:  Москва  Московская область  коронавирус  статистика 

20 сентября. Mossovetinfo.ru - За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 860 новых случаев COVID-19, в Московской области – 188. Об этом сообщает оперативный штаб 20 сентября.

В России выявили 6 148 новых случаев коронавируса. В 1 397 случаях (22,7%) клинических проявлений выявлено не было.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 103 тыс. 399 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, что минувшим днем по информации оперативного штаба сообщалось, что России зафиксировано максимальное число новых случаев коронавируса за два месяца - было выявлено за сутки 6065 случаев. Также отмечался рост числа новых заболевших в Москве - за сутки было выявлено 825 случаев.

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Теги: 
Москва  Московская область  коронавирус  статистика 

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