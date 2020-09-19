19 сентября. Mossovetinfo.ru – В России зафиксировано максимальное число новых случаев коронавируса за два месяца. Об этом сообщает оперативный штаб. За последние сутки выявлено 6065 случаев.



Последний раз более шести тысяч. заболевших в сутки в России фиксировали 19 июля. Тогда было выявлено 6109 случаев коронавируса.



В Москве число новых заболевших также продолжает расти. За сутки выявлено 825 случаев.