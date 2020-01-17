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Город (Москва и область)     17.01.2020 09:55

В Москве завершили ремонт пяти речных причалов

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Теги:  Москва-река  причалы  ремонт 

17 января. Mossovetinfo.ru – Ремонт пяти речных причалов в Центральном и Юго-Восточном округах завершили в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Ремонтные работы завершены на причалах «Мост Багратион», «Нагатинская набережная», «Кленовый бульвар», «Меловой» и «Печатники».

Работы проводились для увеличения безопасности и надежности причалов, а также для улучшения их внешнего вида, комфорта и удобства их использования.

В ходе работ асфальтобетонное покрытие причалов было заменено на гранитные плиты, были очищены гранитные покрытия, были заменены и покрашены перила и ограждения.

Всего в ведении ГБУ «Гормост» находится 43 речных причала.


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Карта места

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Теги: 
Москва-река  причалы  ремонт 

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