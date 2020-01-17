17 января. Mossovetinfo.ru – Ремонт пяти речных причалов в Центральном и Юго-Восточном округах завершили в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.



Ремонтные работы завершены на причалах «Мост Багратион», «Нагатинская набережная», «Кленовый бульвар», «Меловой» и «Печатники».



Работы проводились для увеличения безопасности и надежности причалов, а также для улучшения их внешнего вида, комфорта и удобства их использования.



В ходе работ асфальтобетонное покрытие причалов было заменено на гранитные плиты, были очищены гранитные покрытия, были заменены и покрашены перила и ограждения.



Всего в ведении ГБУ «Гормост» находится 43 речных причала.