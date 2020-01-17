17 января. Mossovetinfo.ru – Ремонт пяти речных причалов в Центральном и Юго-Восточном округах завершили в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Ремонтные работы завершены на причалах «Мост Багратион», «Нагатинская набережная», «Кленовый бульвар», «Меловой» и «Печатники».
Работы проводились для увеличения безопасности и надежности причалов, а также для улучшения их внешнего вида, комфорта и удобства их использования.
В ходе работ асфальтобетонное покрытие причалов было заменено на гранитные плиты, были очищены гранитные покрытия, были заменены и покрашены перила и ограждения.
Всего в ведении ГБУ «Гормост» находится 43 речных причала.
10:29 Город (Москва и область) Более 1,2 миллиона человек бесплатно посетили московские музеи в новогодние праздники
09:55 Город (Москва и область) В Москве завершили ремонт пяти речных причалов
09:48 Город (Москва и область) В 2020 году в Москве построят около 20 новых железнодорожных станций
09:08 Город (Москва и область) Как будет работать транспорт в Москве на крещение
08:55 Город (Москва и область) В Москве будут открыты 46 мест для крещенских купаний
15:37 Власть Михаил Мишустин. Биография
12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек
17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира
13:46 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году
08:37 Город (Москва и область) Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января