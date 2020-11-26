26 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершился сезон велопроката, сообщается на странице проекта «Велобайк» в социальной сети «ВКонтакте».



Все велосипеды на станциях велопроката заблокированы, они будут направлены на техобслуживание.



В прошедшем сезоне арендовать велосипед в Москве можно было на 650 станциях велопроката. В следующем сезоне планируется открыть 748 пунктов велопроката, на 93 из них можно будет арендовать электровелосипеды.