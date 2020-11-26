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Город (Москва и область)     26.11.2020 16:50

В Москве завершился сезон велопроката

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Теги:  велопрокат  велосипеды 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершился сезон велопроката, сообщается на странице проекта «Велобайк» в социальной сети «ВКонтакте».

Все велосипеды на станциях велопроката заблокированы, они будут направлены на техобслуживание.

В прошедшем сезоне арендовать велосипед в Москве можно было на 650 станциях велопроката. В следующем сезоне планируется открыть 748 пунктов велопроката, на 93 из них можно будет арендовать электровелосипеды.


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Карта места

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Теги: 
велопрокат  велосипеды 

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