16 октября. Mossovetinfo.ru – В общественном транспорте Москвы начались полицейские рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима, сообщает ТАСС.



Пассажирам, которые не используют маску или перчатки грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что с пятницы, 16 октября, в общественный транспорт Москвы перестанут пускать пассажиров без масок и перчаток, даже если они оплатили поездку.