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Город (Москва и область)     08.01.2023 12:48

В обычном режиме возобновлено движение поездов на Кольцевой линии метро

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Теги:  Москва  метро  кольцевая линия  режим 

8 января, Mossovetinfo.ru - Движение поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена возобновилось в обычном режиме после завершения работ по внедрению новой российской системы автоматики и телемеханики движения поездов, сообщается на сайте мэра горадминистрации.

Напомним, что в период со 2 по 7 января поезда поочередно ходили только в одном направлении, чтобы на на каждом из путей специалисты могли обновить инфраструктуру.

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Карта места

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Теги: 
Москва  метро  кольцевая линия  режим 

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