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Город (Москва и область)
10.11.2023, 09:17
В октябре квартиры по программе реновации получили около 3800 человек - Собянин
10 ноября — Mossovetinfo.ru — В октябре квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации получили около 3800 чело...
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Город (Москва и область)
08.11.2023, 11:36
КСП Москвы возвращает в бюджет десятки миллионов рублей «излишне» оплаченных за дороги в Новой Москве
8 ноября — Mossovetinfo.ru — По результатам проверки законности и эффективности использования средств бюджета горо...
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Город (Москва и область)
08.11.2023, 10:43
Более 200 групп по искусствоведению открыто в рамках проекта «Московское долголетие»
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Более 200 групп по искусствоведению открыто в рамках проекта «Московское долголетие» - «...