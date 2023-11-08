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Город (Москва и область)     10.11.2023 09:17

В октябре квартиры по программе реновации получили около 3800 человек - Собянин

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Теги:  реновация  программа  Собянин  Москва  власть  эффективность. переселение  новостройки  жилье  квартиры 

10 ноября — Mossovetinfo.ru — В октябре квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации получили около 3800 человек, для участников Программы реновации с начала года готово 40 новостроек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

"К переезду приступили жители 248 старых домов. Это порядка 36 тысяч москвичей из 47 районов и поселений столицы.

В октябре квартиры с улучшенной отделкой получили около 3800 человек.
 
В 2023 году начали возводить 107 многоэтажек. Строим в разных частях города, больше всего — на юго-востоке, востоке и северо-востоке", - сообщил мэр Москвы.

Программе реновации в нынешнем году исполнилось 6 лет. После принятия закона о реновации жилищного фонда и создания огромного количества подзаконных актов городские власти приступили к разработке концепции реализации программы совместно с жителями.

Всего в программу включено 5175 домов, в которых живёт почти миллион человек.

Дома, вошедшие в программу реновации жилья – список (Список домов под снос по программе реновации)

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Карта места

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Теги: 
реновация  программа  Собянин  Москва  власть  эффективность. переселение  новостройки  жилье  квартиры 

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