10 ноября — Mossovetinfo.ru — В октябре квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации получили около 3800 человек, для участников Программы реновации с начала года готово 40 новостроек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале."К переезду приступили жители 248 старых домов. Это порядка 36 тысяч москвичей из 47 районов и поселений столицы.В октябре квартиры с улучшенной отделкой получили около 3800 человек.В 2023 году начали возводить 107 многоэтажек. Строим в разных частях города, больше всего — на юго-востоке, востоке и северо-востоке", - сообщил мэр Москвы.Программе реновации в нынешнем году исполнилось 6 лет. После принятия закона о реновации жилищного фонда и создания огромного количества подзаконных актов городские власти приступили к разработке концепции реализации программы совместно с жителями.Всего в программу включено 5175 домов, в которых живёт почти миллион человек.