13 сентября. Mossovetinfo.ru – Обустройство детских площадок и велодорожек завершается в парке Святослава Федорова, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.



Всего в парке будет оборудовано 7 игровых детских площадок, три - в южной части парка, четыре – в северной. Детские площадки в южной части парка будут оборудованы сетки-батуты, веревочный комплекс для лазания, качели и карусели. В Северной части парка помимо качелей и каруселей, появится полоса препятствий, а также игровой комплекс «Корабль».



Детские площадки будут огибать велодорожки с прорезиненным покрытием, которое позволит детям избежать ссадин и ушибов.



Помимо детских площадок и велодорожек, в рамках благоустройства в парке Святослава Федерова обустраивают 7 спортивных площадок, поле для мини-футбола и хоккея, тропиночная сеть, скейт-парк и зона для паркура.