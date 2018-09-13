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Город (Москва и область)     13.09.2018 11:46

В парке Святослава Федорова завершают обустройство детских площадок и велодорожек

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Теги:  парки  благоустройство 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Обустройство детских площадок и велодорожек завершается в парке Святослава Федорова, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего в парке будет оборудовано 7 игровых детских площадок, три - в южной части парка, четыре – в северной. Детские площадки в южной части парка будут оборудованы сетки-батуты, веревочный комплекс для лазания, качели и карусели. В Северной части парка помимо качелей и каруселей, появится полоса препятствий, а также игровой комплекс «Корабль».

Детские площадки будут огибать велодорожки с прорезиненным покрытием, которое позволит детям избежать ссадин и ушибов.

Помимо детских площадок и велодорожек, в рамках благоустройства в парке Святослава Федерова обустраивают 7 спортивных площадок, поле для мини-футбола и хоккея, тропиночная сеть, скейт-парк и зона для паркура.


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Карта места

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Теги: 
парки  благоустройство 

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