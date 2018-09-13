13 сентября. Mossovetinfo.ru – Обустройство детских площадок и велодорожек завершается в парке Святослава Федорова, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Всего в парке будет оборудовано 7 игровых детских площадок, три - в южной части парка, четыре – в северной. Детские площадки в южной части парка будут оборудованы сетки-батуты, веревочный комплекс для лазания, качели и карусели. В Северной части парка помимо качелей и каруселей, появится полоса препятствий, а также игровой комплекс «Корабль».
Детские площадки будут огибать велодорожки с прорезиненным покрытием, которое позволит детям избежать ссадин и ушибов.
Помимо детских площадок и велодорожек, в рамках благоустройства в парке Святослава Федерова обустраивают 7 спортивных площадок, поле для мини-футбола и хоккея, тропиночная сеть, скейт-парк и зона для паркура.
12:54 Город (Москва и область) Парк трамваев в Москве полностью обновят к 2024 году
11:46 Город (Москва и область) В парке Святослава Федорова завершают обустройство детских площадок и велодорожек
10:44 В мире Российский авторынок занял третье место в Европе по итогам августа
10:08 В мире ЕС продлил санкции против России на полгода
09:55 Город (Москва и область) Игрушечную посуду XIX века обнаружили московские археологи
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы
13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года
00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов
23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра
23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов
20:14 Общество Около 9,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве
19:45 Город (Москва и область) Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников