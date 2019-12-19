19 декабря. Mossovetinfo.ru – Мособлдума на своем заседании в четверг, 19 декабря, приняла закон, который ограничивает продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах.



Теперь пиво, сидр и другие слаобалкогольные напитки запрещено продавать в магазинах, которые расположены в многоквартирных домах. Также запрещается продажа таких напитков в нежилых, во встроенных, в пристроенных помещениях в многоквартирных домах, чей вход расположен со стороны двора или торца здания. Кроме того, в таких помещениях запрещается продажа пива в розлив.



В тоже время, заведения общепита, расположенные в жилых домах, по-прежнему будут иметь право торговать алкоголем.



Как заявил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников, данный закон принят в рамках государственной политики по борьбе с пьянством в стране.