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Город (Москва и область)     19.12.2019 12:06

В Подмосковье ограничили продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах

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Теги:  Московская область  Подмосковье  законы  Мособлдума  продажа алкоголя 

19 декабря. Mossovetinfo.ru – Мособлдума на своем заседании в четверг, 19 декабря, приняла закон, который ограничивает продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах.

Теперь пиво, сидр и другие слаобалкогольные напитки запрещено продавать в магазинах, которые расположены в многоквартирных домах. Также запрещается продажа таких напитков в нежилых, во встроенных, в пристроенных помещениях в многоквартирных домах, чей вход расположен со стороны двора или торца здания. Кроме того, в таких помещениях запрещается продажа пива в розлив.

В тоже время, заведения общепита, расположенные в жилых домах, по-прежнему будут иметь право торговать алкоголем.

Как заявил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников, данный закон принят в рамках государственной политики по борьбе с пьянством в стране.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  законы  Мособлдума  продажа алкоголя 

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