12 мая. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому открытие строительных площадок и промышленных предприятий, закрытых из-за коронавируса, отложено до 18 мая, постановление опубликовано на официальном сайте правительства Подмосковья.



Первоначально строительные площадки и промышленные предприятия планировалось открыть с 12 мая. Сообщается, что открытие отложено в связи с новыми требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.



Кроме того, тем же постановлением вводится обязательное тестирование сотрудников предприятий, которые продолжают работу в условиях пандемии. Каждые две недели необходимо тестировать на коронавирус 10% от общего числа работников. Данная норма обязательна для предприятий, с числом работников более 100.



Также постановлением предусматривается обеспечение до 15 июня нуждающихся семей с детьми единовременной помощью в виде продуктовых наборов стоимостью до 2 200 рублей из расчета один набор на семью.