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Город (Москва и область)     15.11.2019 11:56

В Подмосковье появились пешеходные переходы с дополнительной подсветкой

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Теги:  Московская область  пешеходные переходы  подсветка  Подмосковье 

15 ноября. Mossovetinfo.ru – Первые 18 пешеходных переходов с дополнительной подсветкой начали работать в Подмосковье, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Переходы с направленным освещением появились в Истре и Красногорске. Направленное освещение значительно повышает видимость перехода в темное время суток, таким образом повышается безопасность. При этом направленное освещение не ослепляет водителей.

Создание безопасных пешеходных переходов проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца года в трех муниципалитетах Подмосковья появится еще 25 переходов с дополнительной подсветкой.


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Карта места

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Теги: 
Московская область  пешеходные переходы  подсветка  Подмосковье 

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