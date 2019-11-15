15 ноября. Mossovetinfo.ru – Первые 18 пешеходных переходов с дополнительной подсветкой начали работать в Подмосковье, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
Переходы с направленным освещением появились в Истре и Красногорске. Направленное освещение значительно повышает видимость перехода в темное время суток, таким образом повышается безопасность. При этом направленное освещение не ослепляет водителей.
Создание безопасных пешеходных переходов проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца года в трех муниципалитетах Подмосковья появится еще 25 переходов с дополнительной подсветкой.
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