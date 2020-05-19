В Подмосковье стартовал конкурс на покупку и лизинг оборудования

19 мая. Mossovetinfo.ru - В рамках Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» для получения финансовой поддержки (субсидий) субъекты МСП могут подать заявление в электронном виде на частичную компенсацию затрат. Об этом ИА Моссовет сообщили в пресс-службе Корпорации развития Московской области.



«Компенсируются затраты на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе в целях повышения производительности труда. Прием заявок осуществляется с 18 мая по 16 июня 2020 года.



Кроме того, компенсируются затраты текущего года и двух месяцев прошлого года (ноябрь, декабрь), до 50% от стоимости оборудования, до 10 млн. руб. К ним относится уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, закупаемого, в том числе в целях повышения производительности труда.



Прием заявок осуществляется с 18 мая по 16 июня 2020 года», - отмечается в сообщении.



«Для получения субсидии субъект МСП обязательно должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность на территории Московской области», - отметил заместитель генерального директора Корпорации развития МО Александр Федоров.



