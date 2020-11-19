19 ноября. Mossovetinfo.ru – Городские округа Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинский в Подмосковье объединят в единый Пушкинский городской округ, соответствующий закон приняла в четверг Московская областная дума.



Ранее решение об объединении приняли Советы депутатов данных городских округов по инициативе Совета депутатов городского округа Красноармейск.