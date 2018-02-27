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Город (Москва и область)     27.02.2018 09:54

В Подмосковье устранили утечку серной кислоты на железной дороге

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27 февраля /Mossovetinfo.ru/. Экстренные службы устранили утечку серной кислоты из железнодорожной цистерны на подмосковной станции «Орехово-Зуево», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Утечка устранена, сейчас территория обрабатывается сорбентом. Никто не пострадал, экология не нарушена. Поезда ходят по расписанию», — сказал источник в экстренных службах.

В результате разгерметизации цистерны опасная жидкость выливалась на грунт, образовав пятно 5 на 5 метров.

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