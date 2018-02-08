В Подмосковье в 2018 году не планируют менять стоимость билетов на электрички

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - В Подмосковье в 2018 году не планируется менять тарифы на перевозки пассажиров в электричках, поскольку установленный тариф, 22 рубля на одну зону, позволяет перевозчикам полностью покрывать экономически обоснованные затраты, - сообщила пресс-служб Комитета по ценам и тарифам Московской области.



«Изменение тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2018 году пока не планируется», - сообщает Комитет по ценам и тарифам Московской области, который устанавливает тарифы на перевозки железнодорожным транспортом на территории Московской области.



Существующий тариф является экономически обоснованным. «Установленный тариф (22 рубля на одну зону) позволяет пригородным компаниям в 2018 году покрывать экономически обоснованные затраты в полном объеме, а также выполнять инвестиционные программы, направленные на повышение качества обслуживания пассажиров», - отмечается в сообщении.