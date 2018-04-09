В Подмосковье в 2018 году зарегистрировано 30 случаев бешенства животных

9 апреля. Mossovetinfo.ru - - За 3 месяца 2018 года в Московской области зарегистрировано 30 случаев бешенства животных, а за 2017 год- 128 случаев бешенства животных в 39 муниципальных образованиях. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



По итогам 2017 года «основная заболеваемость приходится на лисиц – 43,57%, собак – 18,75% и кошек 18,1%», сообщает Роспотребнадзор. Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в следующих районах: Ногинском-13 случаев, Клинском и Раменском- по 9 случаев, Истринском-8 случаев, Одинцовском-7 случаев.



За 3 месяца 2018 года зарегистрировано 30 случаев бешенства животных. Как и в прошедшем году основная заболеваемость приходится на лисиц – 45,16%, собак – 32,25% и кошек 19,35%. Доля домашних собак и кошек составила 56,25%.



В медицинские организации Московской области по поводу укусов животными в 2017 году обратилось 22 789 человек (в том числе 5270 детей). В текущем году за антирабической помощью уже обратилось 4671 человек, сообщает Роспотребнадзор.