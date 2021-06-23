В Подмосковье впервые выявлено более 2000 новых случаев коронавируса

23 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Московской области выявлено 2 323 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за все время пандемии. Предыдущий суточный максимум заболеваний был зафиксирован 25 декабря прошлого года, когда за сутки было выявлено 1 615 случаев заболевания.



Кроме того, за прошедшие сутки в Подмосковье вылечились от коронавируса 1 856 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 17 человек.