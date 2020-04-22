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Город (Москва и область)     22.04.2020 09:42

В Подмосковье ввели обязательный карантин для заболевших ОРВИ

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Теги:  Московская область  самоизоляция  коронавирус  ограничения  ОРВИ 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом, постановление опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.

Согласно постановлению, с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, ОРВИ и другие респираторные заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому. Покидать дома им можно только для получения медицинской помощи с обязательным оформлением цифрового пропуска.

Проживающим с ними в одном доме или квартире лицам, также предписано соблюдать режим самоизоляции. Однако данная группа граждан может покидать дома и квартиры как для получения медицинской помощи, так и для похода в магазин или аптеку, выноса мусора или выгула домашних животных.

Мониторинг местоположения лиц, у которых есть подозрение на коронавирус, а также симптомы ОРВИ и других респираторных заболеваний, будет производится с помощью электронного мониторинга, в том числе с использованием технических средств и программного обеспечения.

Ранее о введении аналогичных мер было объявлено в Москве.

Кроме того, тем же постановлением, в связи с началом посевного сезона в Подмосковье разрешается торговля семенами и рассадой.

Помимо этого, из списка организаций, чья работа должна быть приостановлена до 30 апреля, исключены нотариальные конторы.


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Теги: 
Московская область  самоизоляция  коронавирус  ограничения  ОРВИ 

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