22 апреля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом, постановление опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.
Согласно постановлению, с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, ОРВИ и другие респираторные заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому. Покидать дома им можно только для получения медицинской помощи с обязательным оформлением цифрового пропуска.
Проживающим с ними в одном доме или квартире лицам, также предписано соблюдать режим самоизоляции. Однако данная группа граждан может покидать дома и квартиры как для получения медицинской помощи, так и для похода в магазин или аптеку, выноса мусора или выгула домашних животных.
Мониторинг местоположения лиц, у которых есть подозрение на коронавирус, а также симптомы ОРВИ и других респираторных заболеваний, будет производится с помощью электронного мониторинга, в том числе с использованием технических средств и программного обеспечения.
Ранее о введении аналогичных мер было объявлено в Москве.
Кроме того, тем же постановлением, в связи с началом посевного сезона в Подмосковье разрешается торговля семенами и рассадой.
Помимо этого, из списка организаций, чья работа должна быть приостановлена до 30 апреля, исключены нотариальные конторы.
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