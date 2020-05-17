В Подмосковье выявлено более 27 тысяч случаев коронавируса

16 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 907 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 27 369 случая заболевания. Вылечились 3088 человека, умерли – 268 человека.



В России выявлено 281 752 случая заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 142 824 случаев заболевания.

