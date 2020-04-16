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Город (Москва и область)     16.04.2020 10:52

В Подмосковье за сутки выявлено 457 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Московская область 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 457 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области с начала пандемии подтверждено 3 054 случая заражения.

Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.


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Теги: 
коронавирус  Московская область 

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