3 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 822 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 14 136 случаев заболевания. Вылечились 526 человек. Скончались 111 человек.



В Москве подтверждено 68 606 случаев заболевания. В России зафиксировано 134 687 случаев заражения коронавирусом.