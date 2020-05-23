23 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки выявлено 846 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в регионе зафиксировано 32 653 случая заболевания. За все время в Подмосковье от коронавируса вылечились 5163 человека. От коронавируса в области скончались 324 человека.



В Росси зарегистрировано 335 882 случая.