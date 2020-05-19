19 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 898 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 28 267 случая заболевания. Вылечились 3088 человек, умерли – 268 человек.



В России выявлено 299 941 случая заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 149 607 случаев заболевания.