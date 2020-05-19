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Город (Москва и область)
19.05.2020, 11:49
Случаи бешенства животных выявлены в 13 округах Подмосковья
19 мая. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года случаи бешенства животных выявлены в 13 городских округах Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Ан...
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Город (Москва и область)
19.05.2020, 11:34
Дом на 279 квартир по программе реновации построят в Северном Медведкове
19 мая. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья начали строить в Северном Медведкове, сообщается на официальном сайте Стройкомпекса Москвы. Двухсекционный дом переменной этаж...
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Город (Москва и область)
19.05.2020, 10:37
В Подмосковье за сутки выявлено 898 случаев заражения коронавирусом
19 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 898 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлено 28 267 случая заболе...